Reggio Calabria, i ragazzi di Gioventù Nazionale organizzano un evento sul Lido Comunale: “sempre più abbandonato nel silenzio di tutti”

29 Ottobre 2022 11:35

Reggio Calabria, la nota dei ragazzi di Gioventù Nazionale sul Lido Comunale

“Noi ragazzi di Gioventù Nazionale Reggio Calabria siamo stufi dell’assordante silenzio che riguarda la situazione del lido comunale. Il lido ha rappresentato per decenni il centro pulsante della vita sociale della nostra città, ma da troppo tempo è abbandonato a sé stesso: una struttura fatiscente, rifiuti abbandonati e livelli bassissimi di sicurezza”. Lo affermano in una nota i ragazzi di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria.

“Ne discutiamo lunedì, insieme a Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, a Luigi Iacopino, dell’Associazione Fare Verde, e ai militanti di Gioventù Nazionale. L’evento sarà moderato da Christian Caridi, responsabile del Dipartimento Ambiente di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, e si svolgerà lunedì 31 ottobre, alle ore 18:30, presso la sede di Fratelli d’Italia in Via Veneto, n. 60 RC”.