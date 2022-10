Reggio Calabria, dove la manutenzione ordinaria diventa straordinaria: lo sfogo

5 Ottobre 2022 15:05

Il Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” segnala l’avvenuta pulizia delle caditoie sul viale Galileo, ma tante sollecitazioni sono state necessarie prima che ciò fosse avvenuto

Questa mattina sul viale Galileo Galilei di Reggio Calabria è stata effettuata la pulizia delle caditoie. Un intervento essenziale per la sicurezza e per evitare allagamenti nelle giornate piove, che però non è scontato: come sottolinea in una nota il Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”, sono stati necessari diversi solleciti affinché la manutenzione dei tombini fosse effettuata. “L’intervento deve essere effettuato periodicamente in tutta la città, non deve essere un servizio straordinario. Solo così si potranno evitare le sistematiche inondazioni che, anche pochi minuti di pioggia battente, provocano in città”, scrivono i cittadini nella nota.

Le zone vicino al mare, tra cui il quartiere Ferrovieri Pescatori, sono maggiormente a rischio a causa della conformazione della città: “le caditoie sono libere e funzionano regolarmente, facendo defluire l’acqua piovana; il problema, che crea poi allagamenti, è che le feritoie laterali, a bocca di lupo, se non vengono manutenute e pulite periodicamente, vengono otturate da detriti e fogliame, che non fanno passare l’acqua nei tombini. Gli operatori stanno proprio svolgendo questa attività di ripulitura delle aperture a bocca di lupo, e controllando che, dopo la ripulitura, l’acqua defluisca senza rallentamenti. Un lavoro di manutenzione che deve essere svolto con regolarità e continuità, e non in via straordinaria, una tantum, se si vuole mettere in sicurezza il territorio ed evitare danni a persone o cose”.