Reggio Calabria, pubblicato il bando per i rimborsi di viaggio ad anziani, persone con disabilità e donne in gravidanza

7 Ottobre 2022 13:40

Il nuovo bando del Settore welfare, coordinato dall’Assessore Demetrio Delfino, è stato pubblicato sul portale del Comune di Reggio Calabria

E’ stato pubblicato sul portale del Comune di Reggio Calabria l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi mediante rimborsi viaggio per gli spostamenti a mezzo del servizio taxi e noleggio conducente a favore di specifiche categorie di utenti. A darne notizia in una nota l’Assessore al Welfare Demetrio Delfino. Nello specifico l’erogazione dei contributi per rimborsi di viaggio è diretto a diverse categorie di cittadini: persone con più di 65 anni, persone in possesso di decreto di invalidità, persone disabilità ai sensi della Legge 104/92 con connotazione di gravità, persone con difficoltà motorie di natura permanente o temporanea o donne in stato di gravidanza. Le agevolazioni per le persone in stato di ridotta mobilità prevede l’erogazione di un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio.

“Un’ulteriore attenzione – ha affermato l’Assessore Delfino – che l’Amministrazione comunale intende rivolgere alle categorie più fragili della nostra comunità, attingendo a fondi extracomunali e partecipando a tutti i bandi ministeriali per poter offrire un servizio in più alla cittadinanza. In questo senso – ha aggiunto Delfino – invito tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni espresse dal bando a partecipare, utilizzando questa specifica opportunità, prodotta grazie al lavoro degli uffici del nostro settore”.

I dettagli del bando sono disponibili sul portale istituzionale dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: https://albo.reggiocal.it/albopretorioreggiocalabria/#/albo/atto/3241645.