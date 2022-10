Reggio Calabria, Castore protesta: “Comune uscito dal dissesto, ma ancora ritardi nei pagamenti” | VIDEO

3 Ottobre 2022 13:00

I dipendenti della società in house del Comune scendono in piazza per protestare in merito a problematiche che “ci portiamo dietro da quattro anni”. I Sindaci Brunetti e Versace hanno provato a rassicurare

Mattinata movimentata, quella odierna, a Reggio Calabria. I dipendenti della Castore sono infatti scesi in strada, a Piazza Italia, per protestare in merito alle annose problematiche che coinvolgono la società relativamente ai ritardi sui pagamenti. Un incontro con i Sindaci f.f. Brunetti e Versace è servito per fare chiarezza sulla situazione e delineare il futuro. “Siamo qui a Piazza Italia – rivela ai nostri microfoni Giovanni Giordano, Rsa della Fisascat Cisl – per rivangare problematiche che ci portiamo dietro da quattro anni. All’inizio era tutto giustificato perché sapevamo che il Comune era in crisi, infatti i ragazzi erano in attesa che lo stesso uscisse dal dissesto finanziario, ma ora che è uscito da questo dissesto le problematiche continuano a esserci, tra mancanza di pagamenti e ritardi”.

Tutto questo, ovviamente, si ripercuote anche sulla vita personale di ognuno, alle prese coi problemi familiari: “i ragazzi lavorano in maniera inadeguata, sono stanchi, ogni mese devono combattere per risolvere i problemi all’interno delle loro famiglie visto che lo stipendio non arriva in modo regolare”. I due Sindaci, però, hanno provato a rassicurare: “ci sarà una riunione urgente per provare a risolvere il problema insieme ai dirigenti, sia sul fronte stipendi che su quello contributivo”, ha aggiunto Giordano. Qui di seguito l’intervista completa e a corredo dell’articolo le immagini di questa mattina.