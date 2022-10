Reggio Calabria, il 27 ottobre la presentazione del progetto “Time for change”

25 Ottobre 2022 18:11

Il progetto rientra nell’ambito dell’azione “Reggio Resiliente” finanziata con il PON Metro ed è rivolta alle fasce più fragili

E’ in programma il prossimo giovedì 27 ottobre, alle ore 11.00, presso il salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la presentazione del progetto “Time for change“. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’azione “Reggio Resiliente” finanziata attraverso il PON Metro, che ha come obiettivo quello di supportare le fragilità e i processi di inclusione sociale intervenendo sul terreno della cooperazione, della cultura e dello sport a favore di quanti operano quotidianamente in questi ambiti, in modo particolare nelle aree più degradate della città.

Ad illustrare nei dettagli questo nuovo progetto saranno il Sindaco f.f. della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, l’assessore comunale al Welfare, Demetrio Delfino e i rappresentanti dell’associazione che coordina il progetto.