Reggio Calabria: al Lucianum la presentazione del libro “Il sole è solo”

3 Ottobre 2022 17:31

“Il sole è solo”, romanzo della scrittrice reggina Eliana Romeo, il Lucianum ospiterà la presentazione del libro venerdì 7 ottobre

“Il sole è solo” è il titolo del romanzo di Eliana Romeo, giovane scrittrice reggina, che sarà presentato venerdì 7 ottobre, alle ore 18, nell’Auditorium Lucianum “Don Mimmo Geraci”, in via Monsignor de Lorenzo 30, a Reggio Calabria. “Il Sole è solo”, edito da Scatole Parlanti, è un romanzo introspettivo a due voci, sull’amore, l’amicizia e le seconde occasioni, che pone al centro del racconto le emozioni delle protagoniste, Stella e Keira. Entrambe fuggono dalla loro vita precedente e trovano nel Joy Hostel di Manhattan un rifugio. Quando Keira scompare, Stella è intenzionata a ricercare la verità sul passato dell’amica che nasconde un mistero.

Eliana Romeo, è nata e vive a Reggio Calabria. Dopo la laurea in giurisprudenza ha conseguito il diploma di Specializzazione per le Professioni legali, il titolo di mediatrice familiare e l’abilitazione forense. Lavora presso il Consiglio regionale della Calabria. Nel 2020 ha contribuito alla stesura del racconto collettivo “L’alveare”, esperimento letterario della scrittrice Paola Barbato; collabora con i propri articoli al progetto editoriale “La mente pensante Magazine”. Molte sue poesie sono vincitrici e finaliste in concorsi letterari nazionali e pubblicate in antologie. Il suo primo romanzo “Il sole è solo” è risultato finalista nel torneo letterario “IO scrittore 2021”.