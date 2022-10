Reggio Calabria, poliziotta aggredita per una multa in pieno centro: denunciati avvocato e pensionato | DETTAGLI

6 Ottobre 2022 22:53

Reggio Calabria, l’agente è finita in ospedale dopo l’aggressione da parte di due cittadini

Nella mattinata di oggi, in pieno centro cittadino a Reggio Calabria, un’agente della polizia locale è stata aggredita, oltraggiata e minacciata da due cittadini, rispettivamente padre e figlio, che dopo i fatti si sono dileguati con il veicolo in uso.

A scatenare il gesto dei due è stato l’accertamento di una sanzione amministrativa per sosta irregolare all’intersezione. La Polizia Locale agli ordini del Comandante Zucco, in poco meno di un’ora, ha dato un volto ai due congiunti: un pensionato ed un avvocato. L’identificazione e l’accertamento dei fatti sono stati facilitati anche da alcune telecamere di videosorveglianza installate nei luogo teatro del reato.

I due dopo l’identificazione, sono stati convocati al comando per le formalità di rito. Dell’accaduto è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno. All’agente aggredita, che ha dovuto ricorrere alle cure del GOM, è giunta la solidarietà convinta ed incondizionata del Comandante e di tutti i colleghi del Corpo.

Anche l’assessore al ramo Giuggi Palmenta ed il Sindaco Paolo Brunetti hanno stigmatizzato il comportamento dei due aggressori esprimendo all’agente la solidarietà di tutta l’amministrazione ed augurandole una pronta guarigione. L’amministrazione comunale ha altresì annunciato la costituzione di parte civile.

I due saranno denunciati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità oltre che sanzionati per sosta vietata.

Le responsabilità ipotizzate dalla Polizia giudiziaria in questa fase dovranno essere vagliate e validate dai giudici di merito, atteso che per gli indagati vige il costituzionale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.