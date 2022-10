Reggio Calabria, i volontari di Plastic Free pronti a ripulire il Parco Lineare Sud: appuntamento il 30 ottobre

27 Ottobre 2022 11:20

Nuovo evento di clean up organizzato da Plastic Free e Differenziamoci Differenziando: appuntamento per il prossimo 30 ottobre al Parco Lineare Sud

Domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 09:30, i volontari di Plastic Free e di Differenziamoci Differenziando si riuniranno al Parco Lineare Sud per un nuovo evento di sensibilizzazione e raccolta rifiuti. Dopo il successo riscontrato al Lido Comunale durante la giornata nazionale Plastic Free dello scorso 2 ottobre, in cui più di 60 volontari hanno raccolto oltre 120 sacchi di rifiuti ripulendo e riqualificando tutta l’area, la squadra in blu è pronta a tornare in azione in un altro spazio reggino che versa in fortissime condizioni di precarietà.

Lo scopo: lanciare un messaggio alla cittadinanza affinché ci si prenda cura anche e soprattutto dei luoghi che si trovano, purtroppo, in stato di abbandono.

Un’azione, quella di domenica, che ci si augura possa servire a dimostrare il forte interesse dei reggini nei confronti di quell’area e portarlo all’attenzione dell’Amministrazione affinché vengano presi i provvedimenti necessari al perfezionamento della restituzione alla città del Parco. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre alle ore 09:30 al Parco Lineare Sud, incrocio Via Soccorso. Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente sul sito dell’associazione e cliccare “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2661/30-ott-reggio-di-calabria .

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e da Teknoservice, che Plastic Free ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.