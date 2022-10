Reggio Calabria, intervista al Soprintendente Sudano: il punto sulla nuova piazza De Nava, gli scavi di piazza Garibaldi e il progetto del Lido Comunale

14 Ottobre 2022 20:24

Reggio Calabria, il Soprintendente Sudano ai microfoni di StrettoWeb fa il punto della situazione sui tre grandi progetti del centro storico cittadino

Reggio Calabria si appresta a cambiare volto con tre importanti opere pubbliche in fase di progettazione e inizio lavori nel centro storico: si tratta degli scavi archeologici di piazza Garibaldi, dei lavori per la nuova piazza De Nava e della realizzazione del nuovo progetto per il Lido Comunale.

Oggi pomeriggio il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio della città metropolitana di Reggio Calabria, dott. Fabrizio Sudano, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di StrettoWeb a margine del convegno sui Gagini di Bissone e la scultura del rinascimento tra Calabria e Sicilia. Nel video l’intervista completa:

Nell’intervista, Sudano illustra tutto ciò che verrà per gli scavi archeologici di piazza Garibaldi, i lavori per la nuova piazza De Nava in fase di cantierizzazione in autunno e il progetto del nuovo Lido Comunale.