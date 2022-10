“Occhiuto chieda scusa”, Pazzano difende Minicuci: “parere da persona libera”

10 Ottobre 2022 15:14

Le dichiarazioni su Occhiuto dell’ex candidato sindaco nell’ultimo Consiglio Comunale hanno generato un terremoto nel Centrodestra reggino, ma il collega di opposizione Saverio Pazzano prende le sue difese: “non ha detto nulla di inaccettabile”

“Ammetto di non averne immediatamente colto la ‘gravità’, che lì per lì non mi sia sembrato niente di che. Non mi rassegnerò mai al fatto che la politica possa essere così inutilmente permalosa. Quando il consigliere Minicuci ha espresso le sue idee mi sono semplicemente sembrate ragionevoli, condivisibili (per un elettore di cdx, almeno), comunque educate”. E’ con queste parole che Saverio Pazzano, Consigliere Comunale di minoranza a Reggio Calabria, esprime solidarietà ad Antonino Minicuci.

L’ex candidato sindaco del Centrodestra reggino e rappresentante della Lega a Palazzo San Giorgio, durante il Consiglio Comunale dello scorso weekend, “in un passaggio, peraltro breve – sottolinea Pazzano – , ha ben detto dell’operato del governatore Occhiuto, ponendo la critica su due soli aspetti: la Sanità e il rilascio delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. In più ha sottolineato – senza peraltro stigmatizzare particolarmente: andate a rivedere la registrazione – che il Governatore, rappresentando un’istituzione, non dovesse lasciarsi andare a certe esternazioni nei confronti di rappresentanti di altre istituzioni: Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria. Cosa avrebbe detto di inaccettabile? E comunque, valgono o non valgono il principio della libertà di coscienza, di critica e del confronto, anche all’interno di coalizioni, per i superiori interessi della comunità?”.

“Voglio sperare che le distanze prese in tutta fretta dalle esternazioni di Minicuci siano semplici dichiarazioni di chi è più realista del re e la Regione sappia operare in modo oggettivo efficace trasparente negli interessi della città di Reggio Calabria. Al consigliere Minicuci la mia solidarietà. Da persona libera”, conclude quindi Pazzano che, come fatto questa mattina dal segretario provinciale della Lega Franco Recupero, sostiene il Consigliere Minicuci criticato in queste ore dai colleghi di opposizione.