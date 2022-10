Reggio Calabria: parità di genere anche nella toponomastica

8 Ottobre 2022 12:44

E’ quanto previsto in un Ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale: la soddisfazione di Pazzano

Nella seduta di ieri del Consiglio comunale di Reggio Calabria è stato approvato un documento di indirizzo che impegna la giunta a seguire criteri di parità di genere nella Toponomastica e quindi per l’intitolazione di vie, piazze, giardini, edifici e luoghi pubblici cittadini in generale. L’azione diventa quindi un obbligo sancito nel regolamento. A dirsi soddisfatto è Saverio Pazzano, Consigliere di minoranza: “‘Mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto alle donne’, titolava un quotidiano nazionale nel gennaio del 1945. C’è sempre un “mentre” più importante quando si tratta di riconoscere diritti, dignità, parità. Da ieri la parità di genere nella Toponomastica di Reggio Calabria è un obbligo sancito nel regolamento. Non è stato facile, non è stato agevole”.

“Ma siamo stati determinati e tenaci – ribadisce Pazzano – . Grazie alle associazioni UDI Reggio Calabria e Jineka e alle loro rappresentanti che si sono battute perché questo diritto fosse riconosciuto. Al momento di votare per l’approvazione definitiva della mozione ho ricordato Adele Cambria. Ostinata ed eretica, profondamente fedele a questa terra. Le devo tanto. Restituire le battaglie a chi le ha combattute, sempre. Su La Strada”.