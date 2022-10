Reggio Calabria, passi in avanti per il nuovo polo crocieristico: l’annuncio

16 Ottobre 2022 10:56

Sono già in corso gli studi per costruire una seconda destinazione crocieristica sullo Stretto dopo Messina, mentre oggi il presidente Mega incontrerà dirigenti di importanti compagnie internazionali

Reggio Calabria vede finalmente la possibilità della nascita di un polo d’attracco per le navi da crociera. L’annuncio è stato fornito questa mattina da Mario Mega, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, tramite la propria pagina Facebook. “Una domenica di lavoro differente dal solito che inizia con la colazione su una terrazza con vista stupenda sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia – scrive – . Fra poco si partirà con un bel gruppo di operativi di importanti compagnie di crociere internazionali e di nostri agenti marittimi per mostrare il porto e le bellezze di Reggio Calabria e della sua provincia”.

Nuove compagnie internazionali di navigazione e turismo potrebbero quindi interessarsi del territorio reggino, situato in una posizione centrale del Mar Mediterraneo e nello scenario paesaggistico unico dello Stretto. Proprio come Messina, che nell’ultima stagione estiva ha collezionato numeri da record e ospitato quasi giornalmente migliaia di visitatori tra passeggeri e membri dell’equipaggio delle crociere. “Questa sera poi presenteremo presso il Comune i primi studi del masterplan del porto su cui sta lavorando l’Atelier(s) Femia che ci guideranno per costruire una seconda destinazione crocieristica sullo Stretto dopo Messina”, ha concluso ancora il presidente Mega.