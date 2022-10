Reggio Calabria, importante traguardo per nonno Pasquale Costa che oggi spegne 101 candeline | FOTO

5 Ottobre 2022 16:57

Reggio Calabria, Pasquale Costa compie oggi 101 anni

Grande festa a Reggio Calabria per nonno Pasquale Costa che oggi spegne 101 candeline. Importante traguardo quindi per il signor Pasquale che nasce il 5 Ottobre 1921 a Messina. Durante la seconda guerra mondiale ha partecipato come militare in regia marina e dall’8 settembre 1943 al 20 aprile 1945 è stato internato nei lagher nazisti. Rientrato in Italia nel 1947 si è arruolato nella Polizia di Stato prestando servizio per ben 32 anni nella sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria col grado di appuntato. Nel 1980 è andato in pensione ma è tuttora inpegnato in diversi hobby. È stato sposato per 53 anni, dal 1952 al 2005 quando è morta la moglie. Ha due figli e un nipote e vive con il figlio Antonio che quotidianamente dedica la sua vita al padre prendendosi cura in tutto e per tutto