Reggio Calabria entra nel Network Globale delle Learning Cities di Unesco

3 Ottobre 2022 10:32

L’importante risultato promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre sarà presentato domani durante una conferenza stampa

Reggio Calabria entra a far parte del Network Globale delle Learning Cities di Unesco. La candidatura era stata presentata dall’Italia lo scorso mese di dicembre 2021, al termine di un percorso di collaborazione che ha visto protagonista la Città Metropolitana di Reggio Calabria insieme al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Il Global Network delle Learning Cities è una rete internazionale che promuove con successo l’apprendimento permanente attraverso le comunità cittadine e comprende 294 città che condividono ispirazione, know-how e best practice. L’ingresso di Reggio Calabria costituisce un risultato di straordinario valore per il territorio metropolitano. L’importante novità sarà presentata domani martedi 4 ottobre alle ore 10.00 nel corso di una conferenza stampa nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro.

Saranno presenti il sindaco facente funzioni Carmelo Versace e la responsabile del progetto Professoressa Liliosa Azara dell’Università Roma Tre.