Reggio Calabria, Nesci su Wanda Ferro nominata sottosegretario: “una bella notizia”

31 Ottobre 2022 19:36

Reggio Calabria, Nesci su Wanda Ferro: “profilo dall’alto spessore politico ed istituzionale”

“Wanda Ferro Sottosegretario del Governo Meloni una bella notizia”. Con queste parole Denis Nesci, commissario provinciale Fdi di Reggio Calabria, esprime soddisfazione per la nomina dell’On. Ferro a Sottosegretario agli Interni. “Un profilo dall’alto spessore politico ed istituzionale – sottolinea Nesci – che saprà ricoprire il ruolo con dedizione e competenza; valori che da sempre accompagnano il suo percorso”. “Per la Calabria questa è una bella notizia, perché conosciamo lo sforzo profuso dall’ on. Ferro nelle sue battaglie in questi lunghi anni di servizio alla comunità calabrese”, rimarca.

Conclude così la nota: “Orgogliosi come partito, di avere la nostra coordinatrice regionale, all’interno del Governo che, siamo certi, cambierà le sorti del nostro Paese”.