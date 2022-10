Lutto a Reggio Calabria, morto lo storico manager Renato Funaro

22 Ottobre 2022 10:51

Reggio Calabria: Renato Funaro negli anni ha portato in città artisti di fama nazionale ed internazionale

Lutto a Reggio Calabria per la morte dello storico manager di artisti Renato Funaro che negli anni ha portato in città artisti di fama nazionale ed internazionale tra cui Lucio Dalla, Ficarra & Picone, Antonello Venditti e Gianna Nannini. Funaro, volto storico nel mondo dello spettacolo lascia un vuoto incolmabile in città.

Morte Renato Funaro, il cordoglio della Città Metropolitana

La Città metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Funaro, volto storico del mondo dello spettacolo e titolare della nota agenzia Siglaeffe con cui negli anni è stato promotore di eventi di altissimo profilo in ambito musicale e artistico.

“Uno di quei reggini di cui andare orgogliosi – affermano in una nota il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace e il consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio – un galantuomo ed una persona di grandi competenze manageriali e spiccate capacità organizzative che ha sempre coniugato la propria attività professionale con l’amore e l’attaccamento verso la città di Reggio Calabria. Una figura di riferimento nel proprio ambito che ha saputo scrivere pagine di storia indimenticabili nel campo della musica e dell’intrattenimento, riuscendo con la sua opera a rendere Reggio Calabria un luogo fortemente attrattivo all’interno dei più prestigiosi circuiti artistici e culturali. Ci stringiamo intorno alla famiglia Funaro – concludono – a cui rinnoviamo la vicinanza e l’abbraccio dell’intera comunità metropolitana di Reggio Calabria”.