Reggio Calabria, morto il giornalista Mimmo Raffa

1 Ottobre 2022 09:28

Reggio Calabria, Raffa si è spento nella notte a 79 anni

E’ deceduto nella notte a 79 anni, il noto giornalista, regista e attore teatrale di Reggio Calabria, Mimmo Raffa. Il teatro popolare italiano perde un vero professionista nonchè voce inconfondibile della tv. Mimmo Raffa era un importante giornalista che aveva legato a lungo la sua professionalità con la nota emittente televisiva locale Telereggio ed era stato anche protagonista al teatro Loreto dove per anni con il Blu Sky Cabaret ha regalato momenti indimenticabili al pubblico. Raffa pochi mesi fa aveva perso la moglie e da quel dolore non si era più ripreso.

“Giunge la triste notizia della dipartita di Mimmo Raffa. Giornalista, autore, attore, sceneggiatore, fondatore della compagnia teatrale Blu Sky cabaret, ma soprattutto un Reggino orgoglioso di esserlo. Difese la città nel momento della tormenta e per essa scese in piazza unitamente a decine di migliaia di cittadini per rivendicare il diritto al futuro. Pagò con il carcere e l’ostracismo questo amore per la sua terra. Mi auguro che Reggio e i suoi amministratori si ricordino di questo grande Uomo di cultura. Ciao Mimmo. R.I.P.”. Sono queste le parole di cordoglio pubblicate su facebook da Peppe Agliano.