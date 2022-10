Reggio Calabria sotto shock: morto a soli 16 anni Demetrio Morena

18 Ottobre 2022 23:51

Tutta Reggio Calabria è sotto shock per il giovane Demetrio Morena, 16enne venuto a mancare la scorsa notte, dopo aver lottato contro un nemico orribile per diversi anni

I funerali si terranno mercoledì 19 ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa di Archi Carmine RC.

“Purtroppo ci troviamo di fronte ad una notizia che non dovrebbero mai arrivare”, si legge nella pagina di Reghium Esports. “Il piccolo Demetrio di 16 anni, fratello del nostro Presidente, questa notte è venuto a mancare. Dopo una lotta durata ben 5 anni e mezzo contro un male davvero brutto. Di fronte a certe cose non ci sono molte parole da dire…. Tutto lo staff si stringe attorno al nostro Presidente e alla sua famiglia. Ciao Demetrio, adesso potrai giocare con gli altri angeli come te. Per i prossimi 3 giorni I social ufficiali manterranno il silenzio assoluto”. Questi, come tanti altri, i messaggi di cordoglio e solidarietà sui social. Anche la redazione di StrettoWeb tutta si stringe attorno al dolore dei familiari.