Reggio Calabria, è morta l’attrice Tiziana Romeo. Pasquale Caprì: “ti voglio bene ‘mamma'”

17 Ottobre 2022 19:40

La donna era stata ricoverata d’urgenza e nel giro di pochi giorni le sue condizioni di salute sono velocemente peggiorate

Tristezza per la città di Reggio Calabria. Si è spenta in queste ore l’attrice Tiziana Romeo (53 anni). La notizia della sua morte ha colto tutti improvvisamente: la donna era stata ricoverata urgentemente nei giorni scorsi, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere il male che l’aveva colpita. Molto conosciuta e stimata in città, aveva recentemente interpretato il ruolo della mamma nel film di “Sandrino” con Pasquale Caprì. E’ proprio il comico reggino, suo amico oltre che collega, a diffondere la notizia.

“Non sono solito pubblicare questo genere di post per tanti motivi. È vero che facebook è ormai diventato uno dei più importanti mezzi di comunicazione e di informazione ma è altresì vero che ci sono dei momenti che andrebbero vissuti lontano dalle luci dei riflettori e nella massima riservatezza, soprattutto nel rispetto di coloro che ne vengono colpiti in prima persona. Non potevo però non esprimere pubblicamente il mio dolore per la morte improvvisa di una donna meravigliosa, un’attrice poliedrica, di una bravura immensa, una persona dal cuore d’oro. È stato un onore per me lavorare al tuo fianco in “Sandrino il film”. Che la terra ti sia lieve Tiziana. Ti voglio bene mamma”, scrive Pasquale Caprì.

I funerali si svolgeranno mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 10, presso la Chiesa di San Paolo alla Rotonda.