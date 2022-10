Reggio Calabria, domenica spettacolare in Via Marina con la Mediterranean Cup di Vela | FOTO e VIDEO

30 Ottobre 2022 14:27

Erano in tanti, cittadini, curiosi e appassionati, ad osservare tutto lo spettacolo delle barche che veleggiavano sulle limpide acque dello Stretto: tutte le immagini e la video-intervista di Carlo Colella

Una domenica bellissima, di sole, luci, colori, gioia e allegria. E’ l’ennesimo weekend autunnale, a Reggio Calabria, che di autunno ha però ben poco. E questa mattina, nello splendido scenario del Lungomare, con lo Stretto sullo sfondo, è stata inaugurata la Mediterranean Cup, l’affascinante evento di Vela nelle acque reggine. Alle ore 9, la cerimonia inaugurale, iniziata con la degustazione dei prodotti tipici. Alle 11, presso il “Mediterranean Cup Village”, la lezione di Pilates fusion a cura di Irene Tripodi e poi, alle 12, la partenza della prima prova delle regate veliche, nello specchio d’acqua antistante l’Arena “Ciccio Franco” e osservabile dal lungomare Falcomatà. Ed erano in tanti, cittadini, curiosi e appassionati, ad osservare tutto lo spettacolo delle barche che veleggiavano sulle limpide acque dello Stretto.

La prima giornata della 36ª edizione dell’evento è stata un tripudio di emozioni. Dopo l’iniziativa ecologica di ieri, che ha visto come protagonisti i ragazzi del Liceo “da Vinci” e gli scout del mare, oggi la manifestazione sportiva che ha chiamato a raccolta atleti da tutta Italia, e non solo, è entrata nel vivo. “Siamo pronti a sperimentare questo campo di regata – hanno detto alcuni allenatori prima dell’inizio delle competizioni – e la sua famosa corrente. I ragazzi sono felici di essere qui non solo per competere, ma anche per imparare. La location è splendida, gli organizzatori hanno decisamente fatto centro”. L’evento agonistico, ma non solo, vede la partecipazione di oltre 130 giovani atleti (dai 9 ai 14 anni) con la passione per la vela che nella giornata di oggi, domenica 30 ottobre, si sono sfidati ed hanno iniziato a testare le loro abilità nel campo di regata dello Stretto. A corredo dell’articolo tutte le immagini, qui di seguito il video con l’intervista a Carlo Colella, Presidente del Circolo Velico Reggio Calabria.