Reggio Calabria, Mario Cardia sulla scuola di San Sperato chiusa

22 Ottobre 2022 09:41

Reggio Calabria, Mario Cardia: “mancano i collaudi degli impianti alla scuola di San Sperato, dall’accesso agli atti fatto è risultato che non è ancora concluso l’iter di energizzazione del plesso”

“Sulla Scuola di San Sperato, purtroppo, le sorprese non finiscono e questa amministrazione, annunciando la consegna dei locali, ha preso in giro le famiglie e i bambini di San Sperato e le istituzioni scolastiche. Spiego perché: come Consigliere Comunale, ho fatto accesso agli atti e dagli uffici mi hanno risposto che mancano i collaudi impiantistici e che non è ancora concluso l’iter di energizzazione del plesso. Ringrazio i tecnici comunali e la società Castore, che stanno lavorando senza sosta per rimediare alle lacune evidenti di una parte politica che fa annunci in pompa magna senza nemmeno avere conoscenza dello stato dell’arte delle procedure, determinando continuamente disagi”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Mario Cardia.

“La cosa più triste è che questo accada a danno della scuola, dei genitori e dei bambini. Continuerò a vigilare ed a stare al fianco dei cittadini anche in occasione di questo ennesimo fallimento dell’amministrazione. Ormai abbiamo perso il conto”.