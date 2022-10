Reggio Calabria: domani Mariangela Gangemi conseguirà il titolo di dottore di ricerca e doctor Europaeus

17 Ottobre 2022 20:15

La dottoressa Mariangela Gangemi, Cultore della Materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane della Mediterranea di Reggio di Calabria, conseguirà domani il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia

Dopo la Laurea Triennale in Scienze Economiche e la Laurea Magistrale in Economics, la dottoressa Mariangela Gangemi, Cultore della Materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, conseguirà domani il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia (con la prestigiosa certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus), discutendo la tesi intitolata: “Delay Dynamical Systems Energy Growth Models and Epidemic Issues – Sistemi dinamici con ritardo: modelli di crescita energetica e problemi epidemici”.

La giovane professionista reggina, che destinerà a ciascuno dei componenti la Commissione Esaminatrice una copia con dedica autografa della sua recente monografia scientifica divulgativa Pandemia Epocale & Economia Globale (con prolusione del Professor Rino Tripodi, Direttore Responsabile del periodico LucidaMente), pubblicata, per beneficenza, a sostegno degli orfani delle vittime della CoViD-19.