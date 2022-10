Reggio Calabria: cittadini in ansia per le condizioni della fiumara dell’Annunziata | FOTO

4 Ottobre 2022 11:54

La vegetazione occupa gran parte del letto del torrente e rappresenta un allarme in vista delle forti piogge

Il Comitato Quartiere Santa Caterina-San Brunello richiama l’attenzione sullo stato della fiumara dell’Annunziata. I cittadini hanno diffuso sui social alcune immagini che mostrano come si presenta a monte il torrente e si dichiarano preoccupati in vista dell’arrivo delle stagioni più piovose dell’anno. Mentre lavori di pulizia sono stati effettuati nei giorni scorsi alla foce del Calopinace, si attende che le ditte autorizzate dal Comune di Reggio Calabria provvedano a fare altrettanto negli altri punti di deflusso delle acque piovane.

“A monte tra il letto del fiume e la trave l’altezza è di 310cm, potrebbe non bastare a far defluire tutti gli arbusti in una piena che già trasporta materiali: cosa accadrebbe? I danni provocati alle infrastrutture valgono la spesa per la manutenzione dell’alveo?”, sono le domande che si pongono i residenti di Santa Caterina e San Brunello a cui si aspettano delle risposte concrete.