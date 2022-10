Reggio Calabria: la Camera di Commercio celebra 160 anni di storia, allestita tensostruttura sul Lungomare

16 Ottobre 2022 14:52

“Bergarè”, è questo il nome scelto per il primo degli eventi celebrativi dei 160 anni dall’istituzione della Camera di commercio di Reggio Calabria

“Bergarè”, è questo il nome scelto per il primo degli eventi celebrativi dei 160 anni dall’istituzione della Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso i quali l’Ente camerale, i prossimi 21 e 23 ottobre, racconterà storie e personaggi legati al territorio. Il 21 ottobre si terrà un evento celebrativo con “ospite” d’onore il Bergamotto. Presso la tensostruttura allestita sul Via Marina bassa all’altezza della Stazione Lido, cinque chef di ristoranti stellati calabresi prepareranno piatti unici a base di bergamotto e ci guideranno in un viaggio del gusto attraverso raffinate ricette legate ai prodotti del territorio calabrese.

Durante l’evento, infatti, gli chef si racconteranno, con aneddoti ed ingredienti, insieme alla giornalista enogastronomica Giovanna Pizzi.