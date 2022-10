Reggio Calabria, Lady Inzaghi sempre più innamorata: “è questo il posto giusto”

3 Ottobre 2022 14:53

Diverse le storie pubblicate su Instagram dalla compagna di mister Filippo Inzaghi: “avere il mare così vicino dà una serenità al cuore indescrivibile”

Angela Robusti è sempre più innamorata di Reggio Calabria. In diverse occasioni ‘Lady Inzaghi’ ha risposto alle domande dei propri follower di Instagram su come si trova in città e in generale lo stile di vita in riva allo Stretto, e le sue risposte sono sempre state positive. Anche oggi, in una splendida giornata soleggiata di inizio ottobre, l’imprenditrice digitale ha espresso tramite i social tutta la sua felicità di vivere a Reggio: “buongiorno dal posto giusto”, ha scritto postando la foto del famoso cartello situato sul Lungomare Falcomatà, “se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri sei nel posto giusto”.

“Questa città è piena di storia – scrive ancora postando la statua della Dea Atena situata all’Arena – ed ogni giorno mi incanto durante le passeggiate. Avere il mare così vicino dà una serenità al cuore indescrivibile”. Insomma, Angela Robusti non perde mai occasione di ricordare quanto si trova bene a Reggio Calabria ed è questa una buona notizia anche per il tecnico Filippo Inzaghi che in questi primi mesi alla Reggina ha già conquistato un intero popolo.