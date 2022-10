“Noi amiamo Reggio”, prosegue l’impegno di Lady Inzaghi: pulita altra aiuola ridotta in condizioni degradate | VIDEO

19 Ottobre 2022 13:40

Ha fatto molto rumore, ma in senso positivo, l’iniziativa di Angela Robusti, dolce metà dell’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi. Il progetto “Noi amiamo Reggio”, da lei ideato e pensato insieme a un’amica, consiste nella pulizia di un’aiuola o di un’area verde della città che versa in condizioni non proprio magnifiche. Dopo il video di lancio di qualche giorno fa, apprezzato dai reggini e diventato virale in poco tempo, ne arriva un altro di questa mattina con la pulizia di un’altra aiuola, ridotta in uno stato vergognoso: “Come promesso eccoci dopo una settimana a curare una nuova aiuola della città”, ha scritto Lady Inzaghi su Instagram.

Iniziative come queste non possono, anzi non devono, essere tenute lontane dai riflettori. L’obiettivo, al contrario, è proprio quello di esaltarle, enfatizzarle, promuoverle il più possibile affinché arrivino a più cittadini possibili, anche coloro che magari alla propria città non vogliono molto bene. Chi, anche di Reggio, si spende invece con amore per iniziative simili o uguali, è altrettanto da apprezzare e stimare, sempre con l’obiettivo di “farlo sapere”. Che lo faccia lei, Angela Robusti, che di Reggio non è (anzi, che a Reggio non c’era mai stata) e che qui è arrivata da pochi mesi, non fa altro che ricordare a tutti che la nostra città è bella e accogliente e che, come da lei stessa ribadito, può diventarlo ancora di più se tenuta maggiormente in ordine. Di seguito il video.