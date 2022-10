Reggio Calabria: sul lungomare un laboratorio di pasticceria per bambini e ragazzi

25 Ottobre 2022 16:29

Reggio Calabria, il laboratorio sarà per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

Domenica 30 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Tradizioni Golose”, nella maestosa tensostruttura che affaccia sullo Stretto di Messina collocata sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, bambini e ragazzi (4/12 anni), guidati dal Maestro Angelo Musolino, Chef Pasticcere, Maestro Cioccolatiere, formatore e Presidente Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), realizzeranno in autonomia una mini cake come merenda.

Un mini corso di pasticceria organizzato da CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani), in due edizioni con orari diversi nella mattinata, per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

La piccola quota di adesione a bambino/ragazzo (€12,00, oltre la commissione di eventbrite piattaforma su cui prenotare il proprio posto al corso) sosterrà il progetto Corredino Sospeso dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora e per contribuire anche alla formazione di un giovane pasticcere.

In attesa della cottura, ci sarà un piccolo spazio dove i piccoli pasticceri apprenderanno nozioni sul nutrirsi in maniera sana, a cura della Dott.ssa Francesca Graziano, Pediatra specialista in nutrizione.

Questo speciale appuntamento con la dottoressa è il primo del progetto Pedia-talk: incontri formativi-informativi con i pediatri, promosso dall’Associazione Pandora a sostegno della genitorialità, che in tanti appuntamenti a seguire incontreranno bambini, genitori, familiari, educatori per formare, informare e insegnare a risolvere questioni pediatriche di lieve entità e a riconoscere in tempo situazioni più critiche.

La dottoressa Graziano, dopo aver parlato ai piccoli, sarà a disposizione dei genitori per consigli utili sulla nutrizione.

L’idea “Pedia-Talk” nasce dall’esperienza maturata, negli ultimi 3 anni, come volontarie al servizio del progetto “Corredino Sospeso” da cui è emersa la necessità di essere in possesso di indicazioni comprensibili e non lezioni di medicina. Durante tutto il ciclo degli incontri di pedia-talk, nel corso dell’anno associativo, si parlerà di salute dei bambini, si sfateranno luoghi comuni errati, si offriranno indicazioni per la gestione delle situazioni più comuni che riguardano l’infanzia e l’adolescenza. Allattamento, alimentazione, prevenzione, psicologia e crescita saranno le principali tematiche degli incontri Pedia-Talk.