Reggio Calabria, al via a novembre il laboratorio “#kindZone – Storie Visibili”

25 Ottobre 2022 18:24

Il 29 novembre al via il laboratorio gratuito “#kindZone – Storie Visibili” a cura di associazione Adexo e Europe Direct

Un laboratorio di contro-narrazione per guardare i beni “invisibili” con altri occhi: “#kindZone – Storie Visibili” è un percorso per raccontare l’anima dei luoghi e permettere loro di prendere forma e voce dentro una #kindzone privilegiata. L’associazione Adexo che da anni si occupa di workshop incentrati sulla scrittura narrativa, drammaturgica, sonora e della comunicazione orientata alla gentilezza, con il supporto di Europe Direct Reggio Calabria e promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili, propone un interessante laboratorio in occasione dell’Anno europeo dei giovani.

Il workshop, gratuito e a numero limitato, partirà il prossimo 29 novembre 2022 e prevede sette incontri pomeridiani. A guidare i partecipanti alla scoperta di nuove forme di narrazione scritta, sonora e visiva saranno Antonio Aprile e Katia Colica supportati con metodologie learning by doing da professionisti del territorio come il fotografo Marco Costantino, il video maker Gianluca del Gaiso e il reporter Pasquale Zumbo.