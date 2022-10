Reggio Calabria: la Fondazione Italo Falcomatà spegne venti candeline: sabato la presentazione delle iniziative

27 Ottobre 2022 17:04

Appuntamento sabato 29 ottobre alle ore 10.30 presso la nuova sede di via San Francesco da Paola a Reggio Calabria

Si terrà sabato 29 ottobre alle ore 10.30 la conferenza stampa di presentazione delle attività sociali, culturali ed artistiche promosse dalla Fondazione Italo Falcomatà in occasione del ventesimo anniversario dalla sua nascita. L’incontro con i giornalisti si terrà presso la nuova sede della Fondazione in via San Francesco da Paola 86, a Reggio Calabria.

Illustreranno il programma la Presidente Rosa Neto Falcomatà e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.