Reggio Calabria, torna l’atteso Jill Cooper Freedom: fitness per le vie del centro | INFO e DETTAGLI

4 Ottobre 2022 12:08

Il 16 ottobre tornano a Reggio Calabria i ‘cuori verdi’ di Jill Cooper Freedom: partenza dall’Arena dello Stretto per un percorso itinerante all’insegna del benessere fisico e mentale

Il 16 ottobre torna l’atteso Jill Cooper Freedom a Reggio Calabria, giunto ormai alla terza edizione. Dopo lo strepitoso successo delle due precedenti del marzo 2019 e dell’ottobre 2021, anche quest’anno l’ASD Canoa Kayak Club, con la sua organizzatrice, direttrice della struttura e top trainer della Jill Cooper Academy, Saveria Arcudi, porterà centinaia di “cuori verdi” a colorare le vie del centro storico. L’evento, che quest’anno si arricchisce del patrocinio della città metropolitana, è stato fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Reggio Calabria e dall’assessorato alla cultura e al turismo, presieduto dall’assessore Irene Calabrò, la quale si è impegnata in prima persona per la realizzazione dello stesso, soprattutto nei termini della fattibilità di un percorso in grado di esaltare le zone più belle e note del centro storico.

Dichiara l’Assessore Irene Calabrò: “la valenza dell’iniziativa oltre che di aggregazione sociale e sportiva, ha un particolare rilievo dal punto di vista turistico e culturale, perché tutti i partecipanti all’evento, avranno la possibilità di ammirare le bellezze e il patrimonio culturale della nostra città”- prosegue poi mettendo in evidenza la partecipazione speciale della Star trainer che renderà unico l’evento – “il tutto sarà capitanato da una guida particolare, Jill Cooper, che in prima persona ha dimostrato in questi anni di apprezzare e di poter valorizzare con un’ iniziativa sportiva, quello che è il patrimonio culturale reggino”.

“Siamo orgogliosi, come ASD Canoa Kayak Club e come cittadini di accogliere anche quest’anno la nota star trainer Jill Cooper – ha dichiarato l’organizzatrice della kermesse Saveria Arcudi – per realizzare ancora una volta un evento che coniuga cultura, turismo, movimento, benessere”.

Tutti, infatti, dagli adulti ai bambini, dai più sportivi ai meno avvezzi al movimento, potranno partecipare all’iniziativa, che ha come scopo quello di promuovere il benessere in tutte le sue forme, in un percorso itinerante tra cultura e bellezze paesaggistiche che la città di Reggio Calabria offre. In più col valore aggiunto della presenza della star del fitness Jill Cooper che farà muovere i partecipanti a ritmo di musica attraverso un sistema di cuffie, e quindi “in silent”, lungo le vie del centro storico e sul lungomare Falcomatà.

Luogo di partenza e arrivo del Freedom 2022 sarà l’Arena dello Stretto, facilmente accessibile a tutti, che al termine della camminata ospiterà la Masterclass di SuperJump, attività sul trampolino elastico sempre capitanata dalla Cooper, a conclusione di una mattinata all’insegna del benessere fisico e mentale di chiunque voglia venire a provare o ripetere questa fantastica esperienza.