Reggio Calabria, intesa Comune-Invitalia: al via lo sportello per le imprese

12 Ottobre 2022 14:56

Reggio Calabria: il servizio, che verrà attivato nella sede dell’Urban Center, punta a favorire l’accesso alle misure e opportunità rivolte al tessuto produttivo locale. Brunetti e Martino: “Colmiamo una carenza, Ente più vicino agli imprenditori”

L’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per l’attivazione di uno sportello di orientamento e consulenza locale volto ad informare le realtà del territorio sul quadro delle misure e opportunità a sostegno dello sviluppo e dell’imprenditorialità territoriale. A darne notizia sono il Sindaco f.f. Paolo Brunetti e l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Angela Martino, che evidenziano inoltre la centralità di un’iniziativa “che va a colmare una carenza piuttosto evidente all’interno del sistema dei servizi comunali rivolti al tessuto produttivo, attraverso l’istituzione di uno sportello che si propone di favorire sia coloro che avviano un’attività imprenditoriale che quanti invece hanno già delle attività avviate e hanno bisogno di ulteriore supporto”.

L’iniziativa, sottolineano Brunetti e Martino, “è svolta in stretta collaborazione con Invitalia, ovvero l’agenzia governativa italiana del Ministero dell’economia e delle finanze e guarda anche alla valorizzazione del personale dell’Ente comunale che sarà chiamato a gestire questa attività nel quadro di un preciso percorso formativo a loro destinato. Quindi si tratta anche di un momento qualificante per i nostri dipendenti che potranno acquisire nuove e più specifiche competenze a supporto del tessuto imprenditoriale. E’ un salto di qualità di rilievo – proseguono Brunetti e Martino – per gli uffici comunali della nostra città, nel solco di quanto sta avvenendo anche in altri enti italiani e che ci consente di ampliare il quadro dei servizi rivolti alle attività produttive”.

L’obiettivo, adesso, è quello di avviare concretamente lo sportello entro la fine dell’anno utilizzando i locali dell’Urban Center che dunque ospiterà anche questa attività, insieme naturalmente a tutti gli altri servizi per i quali quella sede è destinata, primo fra tutti il lavoro del settore Urbanistica nel quadro degli indirizzi operativi legati al Masterplan. “Crediamo molto in questa iniziativa – concludono Brunetti e Martino – e soprattutto nell’idea di un Comune che riesce ad affiancare in modo diretto e concreto chi vuole fare o chi già fa impresa, specie in un momento così complesso e difficile per l’economia a livello nazionale e locale”.