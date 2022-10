Reggio Calabria, interruzione dell’energia elettrica in alcune zone della città | DATE e INFO

10 Ottobre 2022 16:22

Nella giornata di mercoledì 12 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, mancherà l’energia elettrica in alcune aree di Reggio Calabria, più precisamente nella zona sud della città. E’ l’Enel, attraverso un avviso, ad informare dell’interruzione per qualche ora. Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono qui di seguito: