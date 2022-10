Reggio Calabria, incontro positivo fra RSU e Metrocity: i temi trattati

7 Ottobre 2022 10:35

Conclusioni positive del vertice politico-sindacale presieduto dal Sindaco f.f. Carmelo Versace



Su richiesta della RSU, dopo la pausa estiva, si è svolta una riunione per affrontare importanti problemi del personale metropolitano con risultati e notizie soddisfacenti per le RSU. Presenti a palazzo Corrado Alvaro nell’incontro di orario pomeridiano: Elena Festa, Alessia Santoro, Marino Mario, Biagio Milano (CISL-Fp), Fanti Domenico, Roberto Leonini, Antonio Martino (Fp-CGIL).

Per le OO.SS territoriali Adolfo Romeo delegato CISL-fp per i rapporti politici e sindacali con la metrocity, che ha ritenuto fruttuoso ed utile l’incontro per chiarire e notiziare tutto il personale sulle problematiche poste all’ordine del giorno da Elena Festa per la RSU Metropolitana, a partire dalla conferma del pagamento della performance anno 2020 entro il mese di ottobre, la graduatoria della Peo 2021 per il mese di Dicembre c.a. e cosi via soluzioni per gli altri punti oggetto di discussione quali: buoni pasti, tabulati, pagamento straordinario, banca ore, nonché posto dal delegato CISL-fp Adolfo Romeo l’inizio della trattativa del decentrato per il 2022, incassando la disponibilità della dott.ssa Giuseppina Attanasio, che assieme al Direttore dott. Umberto Nucara ha coadiuvato il Sindaco nel corso della riunione.

Erano anche presenti le funzionarie del settore personale dott.ssa Zina Lagana e Katia Cortese, di cui si riconosce l’impegno continuo a portare a compimento gli atti e determine di interesse’ di dipendenti di settori servizi ed uffici. E’ un primo incontro di delegazione trattante, ai quali dovranno seguire necessariamente altri per affrontare argomenti nuovi in linea con il nuovo contratto nazionale di lavoro “Funzioni Locali” 2019/21 che dovrà essere firmato in via definitiva.

“Non si può tacere – dichiara infine Adolfo Romeo – la delusione ed il disappunto dei dipendenti di Cat. D del settore 5 Formazione Professionale per essere scalati in 2°fascia nella Performance organizzativa con una penalizzazione di circa 500 €, per l’anno di riferimento 2020. Pur in piena emergenza sanitaria, alla stessa stregua della scuola, hanno portato a compimento ben 12 corsi di formazione con una media di 15 allievi/e, in piattaforma digitale come d’altronde prevedevano i vari decreti legislativi emanati dal governo, che viceversa vietavano l’insegnamento in presenza nelle aule“.