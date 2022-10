25 Ottobre 2022 11:39

Il 29 ottobre, alle ore 16:30, presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, l’incontro di preghiera per i perseguitati di tutte le religioni e i diritti umani

L’Associazione Dialogo Interreligioso God is One organizza in data sabato 29 ottobre, alle ore 16.30, presso il Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso (accanto al Tapis Roulant – Corso Garibaldi – Reggio Calabria), un incontro di preghiera per i perseguitati di tutte le religioni e i diritti umani.

Saranno presenti diverse Comunità di fede. La cittadinanza è invitata a partecipare.