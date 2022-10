10 Ottobre 2022 12:08

Reggio Calabria, un incidente si è verificato pochi minuti fa nella curva dello svincolo di Arangea

Un incidente si è verificato pochi minuti fa allo svincolo di Arangea, zona sud di Reggio Calabria. Lo scontro è stato tra due auto proprio subito dopo la curva dello svincolo, probabilmente anche a causa dell’asfalto viscido per la pioggia che ha colpito la città in mattinata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che stanno regolando il traffico, e il carroattrezzi per la rimozione dei mezzi.