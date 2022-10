26 Ottobre 2022 18:06

Reggio Calabria: venerdì 28 ottobre, presso la Sede SPI in Via Veneto, sarà inaugurato lo Sportello Sociale

Venerdì 28 ottobre alle ore 10, presso la Sede SPI in Via Veneto, 51, sarà inaugurato lo Sportello Sociale della città di Reggio Calabria. Si tratta di un’iniziativa inserita in una rete nazionale finalizzata a dare risposte alla popolazione anziana e ai cittadini fragili o che ne hanno bisogno in termini di servizi sociali, sanitari, abitativi, fiscali, previdenziali, nonché in tutto ciò che riguarda politiche sociali, sanità e disabilità.