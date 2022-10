Reggio Calabria, il 9 ottobre city tour con bus cabrio e visita al Museo Archeologico | INFO e DETTAGLI

7 Ottobre 2022 14:41

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, ATAM e MArRC insieme il 9 ottobre: corsa speciale del city tour con bus cabrio e visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria

“Nell’ambito dell’iniziativa nazionale FAMu (Famiglie al Museo) domenica 9 ottobre ritorna BING ad aspettare i più piccoli a bordo del bus cabrio per andare alla scoperta della nostra città e del Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria, divertendosi! Dopo un’ estate di fruttuosa collaborazione tra ATAM ed il MArRC, durante la quale insieme abbiamo offerto un servizio in più ai turisti, la collaborazione prosegue anche fuori stagione con questa splendida iniziativa“. È quanto si legge nel comunicato di ATAM S.P.A.

“Questa volta a bordo ci sarà anche uno speciale Cicerone che racconterà, con un linguaggio adatto, ai piccoli la città e i Bronzi di Riace e di Porticello al Museo Archeologico Nazionale. – spiega ATAM – Genitori e bambini scopriranno insieme tutte le bellezze della città e del Museo, con Bing che renderà la corsa ancora più divertente. È prevista una visita al Museo durante la quale lo speciale Cicerone e Bing porteranno grandi e piccini alla scoperta dei Bronzi di Riace e di Porticello. Ovviamente si potranno scattare foto con Bing.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni, per un massimo di 20 partecipanti. L’appuntamento è alle 16.30 di domenica 9 ottobre alla fermata del City tour di fronte al Museo Archeologico Nazionale. Bing salirà a bordo a sorpresa durante la corsa e al termine del city tour si entrerà tutti al Museo per la visita con il Cicerone. Al tour e al Museo i bambini dovranno partecipare accompagnati da un adulto e il costo del biglietto del tour è di € 10,00 (adulti e bambini) cadauno. In via promozionale, il secondo figlio pagherà 5€ invece di 10€. Clicca qui e acquista i biglietti https://www.eventbrite.com/e/433417081157.”

“Nella quota dei bambini è compreso: il city tour con Cicerone e Bing, l’ingresso al Museo con visita guidata ai Bronzi di Riace e di Porticello al Museo Archeologico Nazionale e la possibilità di farsi una foto con Bing. I piccoli sotto i 12 mesi non pagheranno, se tenuti in braccio dal genitore. – prosegue ATAM nel comunicato – Nella quota degli adulti è compreso: il city tour con Cicerone e Bing. Mentre per l’ingresso al Museo con visita guidata ai Bronzi di Riace e di Porticello al Museo Archeologico Nazionale andrà pagato il biglietto (€8,00 cadauno) alla biglietteria del Museo all’arrivo. La prenotazione online GARANTISCE IL POSTO SUL BUS. L’iniziativa, inclusa la visita al Museo, terminerà intorno alle 18.15/18.30 Per info potete scriverci al nostro numero WhatsApp 334 6302337“.