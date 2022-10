Reggio Calabria, il 27 e 28 ottobre il 59° Congresso AICA sul Cybersecurity, Protezione dei dati personali e transizione digitale

26 Ottobre 2022 12:48

Il 27 e 28 ottobre 2022 si svolgerà il 59° Congresso AICA sul tema “Cybersecurity, Protezione dei dati personali e transizione digitale: opportunità e rischi. Prospettive e strategie per l’interesse nazionale”. L’appuntamento sarà dalle 09:30 alle 18:00 presso la Sala “F. Perri” di Palazzo Alvaro Reggio Calabria.

Il Congresso servirà a fare il punto della situazione per un confronto tra i massimi esponenti del tema per delineare lo stato di avanzamento del mercato in materia di sicurezza delle informazioni e cyber rischi, degli adempimenti richiesti o da adottare per affrontare le sfide quotidiane.