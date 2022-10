Reggio Calabria, il 12 ottobre la consegna dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi” presso il “Boccioni Fermi”

10 Ottobre 2022 11:18

Continua il calendario delle premiazioni della Fondazione Girolamo Tripodi. Mercoledì 12 ottobre la consegna dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi” presso l’Istituto Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria

Prosegue l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi per lo svolgimento Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, giunti alla III edizione, destinati agli studenti più brillanti e meritevoli diplomati nell’anno scolastico 2021/2022. Il secondo appuntamento per la consegna dei Premi si svolgerà presso l’Istituto Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria. Tale iniziativa rientra nelle attività permanenti della Fondazione che, tra i suoi obiettivi principali, punta a valorizzare i giovani studenti reggini e segnatamente, quelli più meritevoli e bisognosi.

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza. Infatti, la storia del senatore Girolamo Tripodi​ si collega suggestivamente con la storia della collettività della quale, per la bontà e la passione delle sue idee e la trasparenza​ dei comportamenti,​ ​ è stato uno dei grandi protagonisti, sempre schierato accanto agli ultimi nelle battaglie per l’emancipazione e la giustizia sociale.

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato la prima e finora unica stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Il calendario delle premiazioni proseguirà mercoledì 12 ottobre ed interesserà l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria, dove avverrà la premiazione del più meritevole e bisognoso diplomato dell’anno scolastico 2021/2022. La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Cama, a cui la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma: Istituto Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria, presso Istituto “E. Fermi” Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 10,00. Nel nome di Girolamo Tripodi, il lavoro della Fondazione va avanti all’insegna del motto “Tenere viva la memoria, per costruire il presente e progettare il futuro”.