Reggio Calabria ancora non ci crede: il ricordo di Francesco Campolo e quei sogni spezzati troppo presto

14 Ottobre 2022 12:41

Sui social tanti messaggi di cordoglio da parte degli amici: dopo la Laurea, quella voglia di entrare nel mondo del lavoro lo aveva spinto il 25enne a trasferirsi in Lombardia, come tanti altri giovani reggini, ma è andato incontro ad un destino ingiusto

Un destino ingiusto e quei sogni che per essere realizzati lo avevano portato a cercare lavoro a 1200 km da casa. Non doveva andare così e Reggio Calabria ancora non si dà pace per la morte del 25enne Francesco Campolo, deceduto ieri in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto in Lombardia. Già, quella stessa Lombardia in cui si era trasferito perché da poco assunto come bidello in una scuola media di Spino d’Adda (provincia di Crema). Entrare nel mondo del lavoro era il suo desiderio dopo aver conseguito la laurea, quello era soltanto il primo passo. E proprio mentre si dirigeva la mattina presto verso l’istituto per prestare servizio, la sua Matiz ha impattato frontalmente e in maniera fatale contro un’altra vettura sulla SP1 tra Rivolta e Spino.

La sua città natale adesso piange e lo ricorda per quello che ha lasciato, ovvero quel sorriso amorevole e quella voglia di portare allegria. In molti lo conoscevano, da ragazzo aveva frequentato l’istituto Panella-Vallauri. “Ti voglio ricordare con il sorriso sulle labbra e con quella voglia di vivere che influenzava chi ti stava vicino. RIP accanto agli angeli custodi e prega per i tuoi genitori e per tua sorella in modo che possano affrontare la grandissima tragedia che li ha travolti… prega per loro… da oggi Gesù ha un nuovo Angelo accanto a sé”, ricorda un amico sui social. “Ciccio ma che scherzi fai? Sei stato sempre un ragazzo scherzoso ma non dovevi farci questo scherzo… Adesso raggiungi tuo Zio e abbraccia mio nonno e mio zio da parte mia… arrivederci amico mio”, si legge ancora nel messaggio in cui si percepisce profonda tristezza per una giovane vita spezzata troppo presto.