Reggio Calabria, ufficiale: terremoto nel centrodestra! Forza Italia prende le distanze definitivamente da Minicuci

8 Ottobre 2022 11:57

Forza Italia prende definitivamente le distanze da Minicuci: “parla a titolo personale, non parli più a nome del Cdx, Occhiuto sta facendo un ottimo lavoro e sui due FF ha ragione”

Una storia che, si spera, prima o poi avrà una fine. Dai battibecchi tra fazioni diverse a quelli interni a uno stesso indirizzo politico. A Reggio Calabria si sta vedendo anche questo. Protagonista, oggi, il centrodestra reggino, la cui spaccatura è ufficiale. Terremoto in atto, con Forza Italia che si stacca definitivamente da Antonino Minicuci, prendendone le distanze dopo le dichiarazioni dell’ex candidato rivolte ad Occhiuto. “Ci dispiace che il consigliere Minicuci pensi questo, parla però a titolo personale, apprezziamo che anche il capogruppo della Lega si sia ben guardato dal sottoscrivere certe dichiarazioni”, le parole di Federico Milia.

Non solo le distanze da Minicuci, dunque, ma il pieno appoggio del partito al Governatore. Forza Italia sta con Occhiuto, mentre Italia Viva la accusa di non fare gli interessi della città bensì quelli del partito: “il Presidente Occhiuto – si legge ancora nella nota forzista – sta facendo un ottimo lavoro su tutti i fronti e ha ragione a dire che con tutte le risorse messe a disposizione per la nostra Città, il fatto che restino inutilizziate sia solo a causa della totale incapacità dei due facenti funzioni e della maggioranza di centrosinistra che tiene in ostaggio una città. Annunciamo quindi una volta per tutte che il consigliere Minicuci da questo momento in poi parlerà esclusivamente a nome suo, d’altronde non è la prima volta che Minicuci apre alla maggioranza, soprattutto quando si è trattato di sostenere il bilancio alla Città Metropolitana che è l’atto politico più significativo di un ente, ci siamo ritrovati a costatare il voto favorevole del Minicuci. L’abbiamo sostenuto con convinzione, ma è evidente che non può più rappresentare in alcun modo i valori e la linea del Cdx“.