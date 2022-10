Reggio Calabria: domani al via la nuova stagione di Fierce Woman con l’episodio To Plan

28 Ottobre 2022 16:15

Gli ospiti saranno: Piero Golfo e Vincenza Nicolosi, Giovanna Miceli e Paola Alessandra Esposito

Una nuova avventura abbraccia la città di Reggio Calabria grazie al format Fierce Woman, ideato e curato da Laura Pizzimenti , grazie al primo episodio della stagione dal titolo ‘To Plan’ by @fiercewomanaps. La location è nuova, stavolta Fierce Woman sbarca al ‘Venezia Club’, circolo privato conosciuto per le delizie culinarie ma anche per la sua programmazione musicale live negli anni. L’appuntamento è per domani, sabato 29 ottobre, a partire dalle 20,30. “Dopo aver pubblicizzato ed ospitato per molti anni figure femminili della nostra città, dopo aver introdotto gli ospiti maschili da qualche anno, finalmente – ci spiega Laura Pizzimenti- ho il piacere di pubblicizzare, promuovere e ospitare la prima coppia fierce del progetto che di fatto segna un’altra evoluzione del format Fierce Woman. Sono Piero Golfo e Vincenza Nicolosi di Bisestyle. ‘Coppia nel lavoro’e anche nella vita privata”.

“Giovanna Miceli è un’altra nuova ospite di questo episodio. È un architetto – prosegue- ma anche uno chef, e infatti senza esitazione la si può definire quale ‘architetto del gusto’. La terza ospite della serata sarà poi Paola Alessandra Esposito . Donna e professionista poliedrica, è la fondatrice di ‘PAE’ una marca di accessori da lei creata interamente a mano, prodotti artigianali, ma è anche un’attrice che fa parte dell’associazione Amaca (compagnia teatrale)”. La madrina dell’episodio ‘To plan’ (progettare ) non poteva che essere la Fierce Woman, nonché socia del direttivo dell’associazione: Paola Redi. Architetto, designer d’interni e specializzata anche nella comunicazione sui social. Presenta l’evento Benvenuto Marra , ricordiamo quale primo ospite maschile del progetto, speaker radiofonico e presentatore. La selezione musicale sarà sempre curata da Luigi Regolo e il reportage fotografico da Alfredo Muscatello. La grafica dell’evento questa volta è una creazione di Piero Golfo Bisestyle (ospite dell’episodio).