Reggio Calabria, eventi EPIC di Mana Chuma Teatro: gli ultimi appuntamenti di ottobre | PROGRAMMA

25 Ottobre 2022 16:55

Il programma degli ultimi appuntamenti di ottobre relativo agli eventi EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) di Mana Chuma Teatro

Il ricchissimo programma di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) della compagnia reggina Mana Chuma Teatro prosegue anche questa settimana, sempre presso l’area ex Jardin di Catona. Organizzati all’interno del progetto “ReggioFest2022: Cultura Diffusa”, con il contributo del Comune di Reggio Calabria e i fondi del Ministero della Cultura dedicati alle attività professionali di spettacolo dal vivo nelle aree urbane periferiche, gli eventi EPIC si innestano su un percorso di riqualificazione dell’area ex Jardin di Catona (RC) che Mana Chuma Teatro ha avviato da tempo e che ha l’ambizione di diventare un polo di attrazione culturale nell’area nord della città.

Sono tre gli eventi in programma questa settimana: