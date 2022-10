Reggio Calabria, grande successo per l’esposizione artistica “Belli come… i Bronzi”

10 Ottobre 2022 10:54

Grande successo per la mostra d’arte “Belli come… i Bronzi” organizzata da “Arte in Movimento”

Successo per l’esposizione di opere d’arte organizzata dal gruppo libero “Arte in Movimento” coordinato da Rosa Lia Amore. La mostra si inserisce nello straordinario evento a premi di moda, poesia, pittura, scultura, opere d’ingegno dal titolo “Belli come… Bronzi!” presentato da Mariangela Zaccuri domenica 9 Ottobre 2022 presso l’Oasi Village (RC), nonché nel ciclo di iniziative legate alla promozione del 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Le opere degli artisti hanno fatto da cornice nello splendido scenario della Sala Flambé dell’Oasi di Reggio Calabria, deliziando il pubblico con la propria genuinità e immediatezza.

Gli artisti partecipanti sono stati: Rosa Lia Amore (coord. Arte in movimento), Alfonso Naimo, Carolina Malacrinò, Daniele Chiovaro, Gianluca Violante, Nicola Oriente, Pino Iaria, Simona Treccosti, Domenica Cosoleto. Il concorso a premi ha avuto come vincitore per la sezione pittura Gianluca Violante.

Ospite graditissimo della serata il Consigliere Mario Cardia che ha dichiarato: “Arte in movimento è una realtà consolidata nel nostro territorio, iniziative come queste che coniugano arte e cultura meritano sostegno, complimenti a tutti gli artisti capitanati da Rosa Lia Amore che danno lustro alla nostra città”. Arte in movimento ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande evento, in particolar modo Angela Trunfio e vi aspetta ai prossimi appuntamenti.