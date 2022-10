Epicurè: i Bronzi di Riace celebrati come miti del Gusto

25 Ottobre 2022 13:16

Il prossimo 28 ottobre prende il via “Epicurè i miti del gusto”. Promossa e organizzata dalla Camera di commercio con il patrocinio del Comune e del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e in collaborazione con le Associazioni APAR, Conpait e Confesercenti, la manifestazione è stata inserita dalla Regione Calabria nel programma degli eventi celebrativi di Bronzi50 con la destinazione di apposite risorse su fondi PAC Regione Calabria 2007/2013.

Nel corso dei prossimi tre fine settimana presso la tensostruttura sita sulla Via Marina bassa in prossimità della Stazione Lido, ciascuna Associazione darà vita ad un calendario di eventi che si concretizzeranno in laboratori; incontri; convegni con esperti e degustazioni mirate alla valorizzazione delle risorse enogastronomiche del territorio, delle tipicità dolciarie, delle lavorazioni tradizionali e delle tecniche di decorazione (con il coinvolgimento dei ragazzi dell’Accademia di Belle Arti), esaltando così gli aspetti storici e culturali legati al cibo. Le iniziative sono dedicate agli adulti ma anche ai più piccoli, richiamando l’attenzione proprio delle nuove generazioni sui temi del mangiar sano e dei consumi a km zero.

L’evento “Le tradizioni golose” curato da Conpait sarà protagonista nel primo fine settimana, da venerdì 28 a domenica 30 ottobre p.v. Seguiranno: l’evento “Pepotto: il peperoncino incontra il bergamotto” curato da Confesercenti dal 4 al 6 novembre 2022 e l’evento “Le dolci arti” curato da APAR dall’11 al 13 novembre 2022.

La manifestazione “Epicurè i miti del gusto” si aprirà il prossimo 28 ottobre alle ore 18:00 con una cerimonia di inaugurazione alla presenza della Vice Presidente della Regione Calabria Giusi Princi e dei partner istituzionali.

Il programma completo di tutte le iniziative previste durante i prossimi tre fine settimana saranno presentati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà presso la sede camerale giovedì 27 ottobre alle ore 10:00.

Ai saluti del Sindaco della Città Paolo Brunetti, del Sindaco Metropolitano Carmelo Versace e della Vice Presidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, seguirà l’intervento del Presidente della Camera Antonino Tramontana che relazionerà sulla manifestazione e su tutte le attività realizzate dall’Ente per celebrare Bronzi50, nell’ottica di promuovere e valorizzare l’offerta turistica ed enogastronomica ed il patrimonio culturale del territorio reggino. Le Associazioni APAR, Conpait e Confesercenti presenteranno, infine, il ricco calendario degli eventi che daranno vita alla manifestazione “Epicurè i miti del gusto”.