Reggio Calabria, elezioni Rsu in Hitachi: i nomi dei rappresentati scelti

4 Ottobre 2022 11:12

Rsu elette in Hitachi, gli auguri di buon lavoro del Consigliere Pino Cuzzocrea

“Formulo i miei più sinceri auguri di un proficuo lavoro ai rappresentanti sindacali Uilm Gabriele Labate, Antonio Laurendi (collegio operai) e James Pronestì (collegio impiegati) premiati dalle urne delle ultime elezioni Rsu interne allo stabilimento Hitachi di Torre Lupo. Altresì, arrivi un grosso in bocca al lupo anche ai rappresentanti eletti di Cgil, Cisl e Fismic perché, tutti insieme, sapranno interpretare al meglio le istanze dei lavoratori con la consapevolezza che il leale confronto fra sindacati è garanzia per il mondo produttivo“. È quanto afferma, in una nota stampa, il consigliere comunale Pino Cuzzocrea al termine delle consultazioni che hanno interessato le maestranze del più importante stabilimento industriale cittadino.

“Sono certo – ha concluso l’esponente della maggioranza – che al centro del loro impegno ci saranno sempre la tutela dei diritti, così come i temi dello sviluppo e della crescita della nostra comunità“.