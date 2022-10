Reggio Calabria, presentato il dvd “Lotta al cambiamento climatico” presso l’I.C. Radice-Alighieri

13 Ottobre 2022 23:06

L’impegno dell’Avv. Eliana Carbone nel sensibilizzare e informare i più giovani in merito alla lotta al cambiamento climatico. Protagonisti i ragazzi del Radice-Alighieri di Catona, scuola diretta dall’Avv. Simona Sapone. Coinvolta anche l’Associazione “Amici di Lilla” APS nelle figure della presidente Annamaria Leonardo e della vicepresidente Teresa Fotia

Nell’intento di promuovere la lotta al cambiamento climatico con la sensibilizzazione degli studenti e di tutti gli adolescenti su questa importante problematica del nostro tempo oggi 13/10/22 l’I.C. Radice-Alighieri di Catona (R.C) rappresentato dal suo Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone, presso uno dei suoi plessi scolastici, ha accolto per la sua diffusione nelle classi a fini esclusivamente educativi e didattici il DVD intitolato “Lotta al cambiamento climatico”, consegnato con cerimonia dall’Avv. Eliana Carbone già nota per essere stata relatrice ed avere diffuso nell’anno sociale 2021/22 in 650 scuole d’Italia un DVD intitolato “Cyberbullismo in connessione con i giochi estremi e con il reato di istigazione al suicidio” e dall’Associazione “Amici di Lilla” APS per disabili adulti, rappresentata, durante l’evento, dalla sua Presidente Annamaria Leonardo e dalla sua Vicepresidente Teresa Fotia.

L’Avv. Eliana Carbone, nel proposito di continuare l’attività formativa ed educativa degli studenti ha deciso di offrire per l’anno scolastico 2022/23 gratuitamente agli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta copia del DVD intitolato: “Lotta al cambiamento climatico”, di cui è relatrice, affinché sia proiettato nelle Scuole e sia di stimolo alla comprensione, alla sensibilizzazione, ed all’apprendimento dell’argomento della prevenzione dei danni all’amabiente, contrasto al cambiamento climatico, preservazione degli habitat e delle specie ed a tal fine è stata firmata un’apposita convenzione volta alla gratuità ed alla esclusiva finalità didattica cui sia l’Istituto Comprensivo Radice-Alighieri di Catona (R.C) per come sopra rappresentato che i donanti si sono impegnati a rispettare.

Il DVD “Lotta al cambiamento climatico” tratta tre punti fondamentali: 1) Lotta al cambiamento climatico; 2) Specie in estinzione; 3) Fonti di energia e vuole stimolare nei discenti, all’esito della proiezione, la discussione e la critica sul problema affrontato, in tal modo coadiuvando e supportando l’auspicato impegno da parte di tutti i cittadini, dei Governi e delle Istituzioni nel realizzare l’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che è un programma d’azione per le persone, il pianeta, la prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi Membri dell’ONU.

Il DVD è presentato dall’Associazione “Amici di Lilla” APS per disabili adulti, la cui Vicepresidente Teresa Fotia, durante la cerimonia di consegna, esprimendo l’entusiasmo per la loro partecipazione a questo progetto, ha inoltre voluto specificare che l’ Associazione “Amici di Lilla” APS è nata nel 2019, unicamente per il sostegno alle famiglie dei ragazzi adulti disabili ed il nome all’associazione è stato dato in memoria di una ragazza giovane che si chiamava Lilla, che lavorava e s’interessava in particolare a questi ragazzi.

Il Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone, ringraziando i partecipanti alla cerimonia, ha sottolineato che la tematica affrontata è di particolare interesse e rientra in quelli che sono gli obiettivi e le finalità previste dal progetto pedagogico, didattico, curricolare della sua scuola e per questo ha accolto con particolare entusiasmo questa iniziativa con la certezza che ci sarà una ricaduta assolutamente positiva sugli studenti. Alla conclusione della Cerimonia Carbone, Sapone, Leonardo, Fotia hanno condiviso la prospettiva di futuri incontri anche con i ragazzi per approfondire la problematica evidenziata anche e soprattutto alla luce della visione del DVD “Lotta al cambiamento climatico” perché solo con l’informazione mirata e competente possiamo contribuire ad indirizzare i nostri giovani verso un futuro migliore.