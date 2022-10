5 Ottobre 2022 17:28

Reggio Calabria, i vicini hanno contattato le forze dell’ordine perchè da giorni non vedevano la donna

Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Reggio Calabria, dove in via Gaspare del Fosso è stata ritrovata morta una donna in casa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine contattate dai vicini che da giorni non vedevano la donna e hanno lanciato l’allarme. Il decesso della donna, che sembra risalga a diversi giorni fa, è avvenuto per cause naturali.