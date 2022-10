Reggio Calabria, Don Valerio Chiovaro lascia la guida della parrocchia di Santa Maria della Cattolica dei Greci

20 Ottobre 2022 12:24

Reggio Calabria: a sostituire Don Valerio Chiovaro sarà Don Antonio Ventura

Dopo molti anni Don Valerio Chiovaro lascia la guida della parrocchia della Cattolica dei Greci di Reggio Calabria. Don Valerio è un parroco molto conosciuto in città, soprattutto per le sue virtuose attività con la comunità giovanile reggina. Nel 2001 don Valerio ha fondato un’organizzazione di volontariato, l’Associazione Attendiamoci ONLUS, insieme a quattro studenti universitari (Giovanni Mazza, Domenico Paino, Alfredo Pudano e Giuseppe Falcone), oggi punto di riferimento per la società reggina del terzo settore. Don Valerio ha celebrato proprio qualche mese fa i 25 anni della sua ordinazione sacerdotale, e adesso alla Cattolica dei Greci sarà sostituito dal Protopapa Don Antonio Ventura, giovanissimo sacerdote di appena 34 anni.

Diverse esperienze in ambito ecclesiastico per il giovane prete reggino che nel 2013 ha ricevuto l’ordinazione presbiterale da Mons. Vittorio Mondello. Don Ventura dal 2017 è stato parroco dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Cardeto, dal 2018 insegna Storia della Chiesa. Tanti gli incarichi assegnati quindi ad un prete cosi giovane ma con cosi tante esperienze. Don Antonio Ventura è quindi ben atteso alla Cattolica da tutti i fedeli che da anni frequentano una chiesa cosi importante e antica.