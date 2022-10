Reggio e Rosalì piangono Francesco Campolo: il cordoglio del Consigliere De Biasi

15 Ottobre 2022 13:20

“Proporrò al prossimo Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio”, svela nel suo messaggio di condoglianze rivolto alla famiglia

“La morte improvvisa del nostro concittadino Francesco Campolo ha scioccato ognuno di noi. Strappato tragicamente alla vita in un incidente stradale in Lombardia, appena 25enne, mentre si recava a lavoro. Il dolore è immenso e tutti ci stringiamo alla famiglia. Alla mamma Giovanna, mia compaesana di Rosalì, va ogni mio cordoglio e vicinanza”. E’ quanto scrive in una nota Giuseppe De Biasi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria, che commenta la notizia del tragico decesso del giovane reggino deceduto in provincia di Crema.

De Biasi afferma, inoltre, di voler proporre “al prossimo Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio a nome di tutta Reggio per questa immensa perdita che ha colpito l’intera comunità, l’ennesima di uno dei nostri tanti, troppi figli, che per trovare lavoro sono stati costretti a lasciare la nostra terra”.